İspanya'daki San Fermin Festivali'nde 3 kişi yaralandı

İSPANYA'nın Pamplona şehrinde San Fermin Festivali'nin dün gerçekleştirilen boğa koşusu etkinliğinde 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl yeniden düzenlenen İspanya’daki ünlü San Fermin Festivali devam ediyor.

Şehrin sokaklarından Boğa güreşleri arenasına kadar 850 metrelik yolda yapılan boğa koşusuna yüzlerce kişi katılırken, dün beşincisi yapılan etkinlik sırasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Boğa tarafından boynuzlanarak yaralandı

Yetkililer yaralananlardan birinin Avustralyalı, diğer ikisinin İspanyol olduğunu belirtirken, birinin sokakta saldırıya uğradığını, diğer iki kişinin ise koşunun sonunda boğa güreşi sahasının içindeyken boynuzlanarak yaralandığını bildirdi.

İspanya’nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu San Fermin Festivali, 16 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Festivalde yapılan boğa koşusu etkinliğinde 1910 yılından beri toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm ise 2009'da kayıtlara geçti.

6 Temmuz'da başlayan festival 14 Temmuz'a kadar sürecek.