Reuters geçti: Görüşme yarın İstanbul'da! Erdoğan 'harekete geçme zamanı' demişti

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu tahıl koridoruna ilişkin görüşmelerin yarın İstanbul'da yapılacağı açıkladı. Reuters tahıl koridoru için Rusya, BM, Ukrayna ve Türk heyetlerinin yarın görüşeceğini duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul'da Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Reuters'ın Rus haber Ajansı Ifax'tan aktardığına göre, Rus ve Türk heyetleri arasındaki Ukrayna'nın tahıl ihracatına ilişkin toplantı yarın İstanbul'da yapılacak. Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM), tahıl konusundaki istişarelerde Rusya ve Türkiye'ye katılacak.

Karadeniz'de oluşturulması planlanan tahıl koridoru için taraflar görüşmelerini sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, Rusya, BM ve Ukrayna arasında gerçekleşecek görüşmenin yarın İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtmişti.