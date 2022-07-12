TOKİ'den 24 ilde ucuz konut 1400 liradan başlıyor işte il il taksit fiyatları
TOKİ vatandaşları ucuza ev sahibi yapmak için harekete geçti. Dar ve orta gelirliler için 24 ilde 3 bin 151 konutu satışa çıkaracak. İşte il il taksit fiyatları, kura şartları...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik olarak 24 ilde 3.151 konutu satışa sunacak. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.
Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 18 Temmuz’da başlayacak, 4 Ağustos’a kadar kabul edilecek.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre başvuru için ise 18 yaşını geçmiş olmak ve kişinin kendisi, eşi ve velayetindeki çocuklarının üzerinde Türkiye sınırları içinde bir tapuda kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması, yine aynı kişilerin daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartı aranıyor.
İl il fiyatlar
TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.