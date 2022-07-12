TOKİ'den 24 ilde ucuz konut 1400 liradan başlıyor işte il il taksit fiyatları

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre başvuru için ise 18 yaşını geçmiş olmak ve kişinin kendisi, eşi ve velayetindeki çocuklarının üzerinde Türkiye sınırları içinde bir tapuda kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması, yine aynı kişilerin daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartı aranıyor.