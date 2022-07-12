Fıskiyeden boşa akan suyu fırsata çevirdi aracını yıkadı gündem oldu

Tekirdağ'da geceleri fıskiyelerden boşa akan su ile aracını yıkayan vatandaş gündem oldu.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Muratlı ilçesinde yol kenarlarına ekilen çiçekler ve çimlerin sulanması için kurulan fıskiyeler, geceleri çimlerin ve çiçeklerin yanı sıra anayolu da suluyordu.

Durumu gören vatandaşlardan Abdulkadir Ekici, şikayet konusu durumu fırsata çevirdi.

Mustafa Kemal Caddesi üzerinde 59 ADZ 137 plakalı otomobilini fıskiyelerden akan su ile yıkayarak dakikalarca suyun önünde tutan Abdulkadir Ekici, “Yoldan geçerken suyun yola akarak israf olduğunu gördüm. Aracım da zaten tozluydu. Ben de hem su boşa gitmesin, hem de kirlenmiş olan aracım yıkansın diye böyle bir şey yaptım. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Geceleri bu fıskiyelerden yola akan su sürekli olarak israf ediliyor. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum” diye konuştu.