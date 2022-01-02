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Cumhurbaşkanı Erdoğan örnek gösterdiği Kurt: Sadece kete yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan örnek gösterdiği Kurt: Sadece kete yedi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti. Erdoğan'ın sadece kete yediğini söyleyen Kurt, "Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli" dedi.

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Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Sarıyer'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında fedakarlıktan söz ederken örnek gösterdiği 73 yaşındaki Hatem Kurt'a evinde ziyarette bulundu.

Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Sarıyer Kısırkaya Mahallesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt, Erdoğan’ın kendisine ikram edilen yiyecekler için ‘zaten her gün yediğini söylediğini’ aktardı.

Hatem Kurt, “Beni ziyaret etmek istemiş, çok memnun oldum. Türkiye Cumhuriyeti kadını olarak çok onur verici bir duygu oldu benim için. Bütün kadınlara örnek olmasını istedim. Kadında bir bilgi, bir özveri olunca evlatları da bilgili ve güzel gelişir. O duygularla ben de ifade etmeye çalıştım ve duygulandım” dedi.

Erdoğan'a daha önce Sivas ketesi yapacağını söylediğini hatırlatan Kurt, “Evde gelinim vardı, beraber kete hazırladık. Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli. Çok da güzel olmuş, elinize sağlık' dedi” ifadelerini kullandı.

Kurt, Erdoğan'ın kendilerine Kuran, tespih ve seccade hediye ettiğini söyledi.

AK Parti İstanbul teşkilatının kuruluşundan bugüne mahalle başkanlığı görevini yürüten Hatem Kurt ve ailesiyle sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u ziyaret etti
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u ziyaret etti Galeriye Gözat
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