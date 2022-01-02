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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zamlar için flaş açıklamalar Ev hanımlarını topladı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zamlar için flaş açıklamalar Ev hanımlarını topladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılla beraber gelen doğal gaz, elektrik ve ulaştırma zamlarına tepki göstererek ev hanımlarıyla buluştu. Ev hanımlarına geçim zorluklarını anlatmak için söz veren Kılıçdaroğlu sonrasında basın açıklaması yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zamlar üzerine ev hanımlarıyla buluştu. Parti genel merkezinde görüşen Kılıçdaroğlu sonrasında basın açıklaması yaparak sözü ev hanımlarına verdi.

Açıklamasından satır başları:

Ailenin sofrası toplumun yapı taşıdır. O sofrayı ne pahasına olursa olsun korumak zorundayız. Erdoğan Türkiyesi'nde özellikle tek çalışanlı haneler yıkımın eşiğindedir. 

Toplumdaki önemli rollerine rağmen Erdoğan'ın tek gelirli haneleri ve ev hanımlarını hafife aldığı açıktır. Saraydan duyulması zordur tabii. Ev hanımları hanenin geçim planlamasını yapıyor. Bu korkunç pahalılıkla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor ev hanımı. Hayat pahalılığı bu haneleri ezip geçiyor. Rafadan Tayfa, Kral Şakir konuşması gereken çocuklar Erdoğan'ın aymazlığını konuşuyor.

Enflasyon korkunç durumda yarın enflasyon rakamları açıklanacak. En makyajlı hali bile korkunç olacak. TÜİK makyaj yapa yapa kuaföre döndü. 

Sosyal medyadan duyurmuştu: Ev hanımlarıyla buluşacağız 

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi: "Yeni yıla dair küçük bir umudu bile çok gören Saray, hanelerin üzerine yeni zamlar yağdırdı. Kara kış zaten ağırdı, şimdi daha da ağırlaştı. Ev hanımları ile birlikte hane ekonomisini konuşmak için saat 13.00'te halkımızla buluşacağız. Saray neye yol açtığını onlardan dinlesin."

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