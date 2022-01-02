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Yeni yılın ilk kabine toplantısı! Zamlar ve salgın önlemleri için kritik gün

Yeni yılın ilk kabine toplantısı! Zamlar ve salgın önlemleri için kritik gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak olan 2022 yılının ilk kabine toplantısında gündemin ekonomi olacağı açıklandı. Öte yandan dış politika ve koronavirüs salgınındaki son durum da ele alınacak.

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2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak.

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

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