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Amasya'da sporcuları taşıyan araçta feci kaza! Baş antrenör olay yerinde can verdi

Amasya'da sporcuları taşıyan araçta feci kaza! Baş antrenör olay yerinde can verdi

Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

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Amasya’da Batmanlı güreşçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 13 güreşçi ve iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum’daki güreş turnuvasına katılmak üzere Batman’dan yola çıkan sporcu kafilesini taşıyan Murat Kızılbulut yönetimindeki 72 DU 313 plakalı minibüs, Amasya – Çorum karayolu Çavuşköyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Başantrenör vefat etti

112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada, takımın başantrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 13 sporcu ve yedek sürücü de ambulanslarla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Sürücü de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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