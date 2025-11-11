Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık, ülkemizin yüzde 30'u ormanla kaplı hale geldi." dedi.

Ankara Etimesgut'ta gerçekleşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğimize nefes olmak vatanımıza can katmak için buradayız. Yeşil vatanı korumak için çalışıyoruz. Ağaç dikme alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum." diye konuştu.

"Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil nefes olarak görüyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz kapsamında gerekli adımları atıyoruz. Bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi. BM raporuna göre Türkiye 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında 3. sıraya çıktık. Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık, ülkemizin yüzde 30'u ormanla kaplı hale geldi." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliği etkisi ile orman yangınları riski her geçen yıl artıyor. Yangınlarda Orman Bakanlığı personelimiz, gönüllülerimiz, kalbi yeşil vatan için atan kurum kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti. Şehit olan vatandaşlarımızın emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanım 1 yıl boyunca hedefi 550 milyon tohum ve fidan olarak açıklamıştı. İnanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 1 günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.