Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşası süren köprüde iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskele çöktü. Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti - Resim: 0

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp- Muş karayolunda yapımı devam eden viyadükte meydana gelen iş kazasında 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ağır yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, kurtarma ve ilk müdahale çalışmalarının hızla başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralanan işçilerden birinin hava ambulansıyla diğer işçinin kara yoluyla hastaneye sevk edildiği belirtilerek, "Kaza ile ilgili adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti - Resim: 1

Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti - Resim: 2

Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti - Resim: 3

