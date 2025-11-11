BIST 10.784
Netanyahu'nun sarı hattın gerisinde kalan Filistinlilerin güvenli geçişi için söz verdiği iddiası reddedildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD yönetimine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde, sarı hattın gerisinde kalan ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları üyesi olduğu söylenen yaklaşık 200 Filistinlinin güvenli geçişini sağlayacağı yönünde söz verdiği iddialarının doğru olmadığı savunuldu.

İsrailli muhalif lider Avigdor Liberman, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'yu hedef aldı.

Liberman, Netanyahu'nun Refah'ta sarı hattın gerisinde kalan Kassam üyesi olduğu söylenen Filistinlilerin Gazze'nin batısına güvenli geçişini sağlayacağına yönelik ABD yönetimine söz verdiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine Netanyahu'ya yakın ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

Liberman'ın iddialarının "asılsız olduğunu" ileri süren yetkili, Netanyahu'nun ABD'ye bu konuda "herhangi bir söz vermediğini" savundu.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Netanyahu'nun Refah'ta sarı hattın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesini istemişti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

Öte yandan ABD yönetiminin ise söz konusu Filistinlilerin güvenli geçişi için Netanyahu'ya baskı yaptığı ileri sürülmüştü.

