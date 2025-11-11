Bakan Tunç'tan otizmli öğrenciye şiddet olayına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir okul müdürünün, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğunu hatırlattı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır. Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz."