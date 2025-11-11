BIST 10.784
DOLAR 42,23
EURO 48,90
ALTIN 5.623,64
HABER /  GÜNCEL

Bakan Tunç'tan otizmli öğrenciye şiddet olayına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir okul müdürünün, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğunu hatırlattı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır. Otizmli çocuklarımız ve özel gereksinimli bireylerimiz, toplumumuzun en hassas kesimleridir ve hepimize emanettir. Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Foto Galeri Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İBB iddianamesi tamamlandı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis istendi
İBB iddianamesi tamamlandı Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis istendi
Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: Üzgün değil sinirliyim
Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: Üzgün değil sinirliyim
Alman kimya endüstrisinde gerileme devam ediyor
Alman kimya endüstrisinde gerileme devam ediyor
Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı
Suriye lideri Şara neden Beyaz Saray'a yan kapıdan girdi? Sebebi ortaya çıktı
Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da köprü inşaatında facia! 3 işçi hayatını kaybetti
Samsunspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
Samsunspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili davada üç sanık tahliye edildi
Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili davada üç sanık tahliye edildi
Lamine Yamal İspanya-Türkiye maçının aday kadrosundan çıkarıldı
Lamine Yamal İspanya-Türkiye maçının aday kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Fenerbahçe ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Netanyahu'nun sarı hattın gerisinde kalan Filistinlilerin güvenli geçişi için söz verdiği iddiası reddedildi
Netanyahu'nun sarı hattın gerisinde kalan Filistinlilerin güvenli geçişi için söz verdiği iddiası reddedildi
Mağlubiyeti değerlendiren Dursun Özbek: "Yol kazası"
Mağlubiyeti değerlendiren Dursun Özbek: "Yol kazası"
Rusya'dan kızıştıran hamle: ''Ukrayna'ya ait 37 İHA'yı çeşitli bölgelerin üzerinde vurduk''
Rusya'dan kızıştıran hamle: ''Ukrayna'ya ait 37 İHA'yı çeşitli bölgelerin üzerinde vurduk''