Survivor'da beşinci yarışmacı belli oldu! Acun Ilıcalı ünlü ismi paylaştı
TV dünyasının en çok izlenen yapımlarından Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonu için geri sayım devam ederken, yeni yarışmacılar da bir bir açıklanıyor. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, merakla beklenen yarışmanın beşinci ünlü ismini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yeni sezon için heyecan giderek artıyor! Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şimdiye kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem ve Mert Nobre gibi tanınan isimler yer almıştı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımda kadroya dahil olan beşinci ünlü ismi ilk kez açıkladı.
Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Sevgili Serhan Onat, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum.”
Oyunculuk kariyeriyle tanınan Serhan Onat, yarışmaya katılacak beşinci ünlü isim olarak duyuruldu. Onat’ın Survivor parkurlarındaki performansı şimdiden büyük merak konusu oldu.
Açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları, “Serhan Onat bomba olur!”, “Bu sezon efsane geçecek” ve “Kadroyu her açıklamada daha çok merak ediyoruz” gibi yorumlar yaptı. Survivor 2026’nın yeni sezonu, hem ünlüler hem All Star yarışmacılarıyla şimdiden yılın en çok konuşulacak televizyon projesi olmaya aday.