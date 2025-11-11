BIST 10.784
DOLAR 42,23
EURO 48,90
ALTIN 5.623,64
HABER /  SPOR

Samsunspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

Samsunspor'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen futbolcuları Celil Yüksel hakkındaki süreci takip ettiklerini bildirdi.

Abone ol

Kırmızı beyazlı kulübün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, profesyonel futbolcuları Celil Yüksel'in devam eden bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından PFDK'ye sevk edildiği hatırlatıldı.

Sürecin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, "Adalet, dürüstlük ve fair play ilkeleri doğrultusunda hareket eden bir kulüp olarak süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiririz. Futbolun değerlerini koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili davada üç sanık tahliye edildi
Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili davada üç sanık tahliye edildi
Lamine Yamal İspanya-Türkiye maçının aday kadrosundan çıkarıldı
Lamine Yamal İspanya-Türkiye maçının aday kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Fenerbahçe ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Netanyahu'nun sarı hattın gerisinde kalan Filistinlilerin güvenli geçişi için söz verdiği iddiası reddedildi
Netanyahu'nun sarı hattın gerisinde kalan Filistinlilerin güvenli geçişi için söz verdiği iddiası reddedildi
Mağlubiyeti değerlendiren Dursun Özbek: "Yol kazası"
Mağlubiyeti değerlendiren Dursun Özbek: "Yol kazası"
Rusya'dan kızıştıran hamle: ''Ukrayna'ya ait 37 İHA'yı çeşitli bölgelerin üzerinde vurduk''
Rusya'dan kızıştıran hamle: ''Ukrayna'ya ait 37 İHA'yı çeşitli bölgelerin üzerinde vurduk''
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Şekerbank'a Banking Innovation Awards 2025'ten bronz ödül
Şekerbank'a Banking Innovation Awards 2025'ten bronz ödül
Burgan Bank'tan yeni finansman alternatifi
Burgan Bank'tan yeni finansman alternatifi
Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu
Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu
Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama
Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama
Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı
Manisa'da okulda skandal görüntü! Müdür gözaltına alındı