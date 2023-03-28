Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile görüşecek! Saat belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erbakan görüşmesi saat 16.00'da gerçekleşecek.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.
Yeniden Refah Partisinden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki ziyaret, saat 16.00'da gerçekleşecek.
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