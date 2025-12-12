CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?

CNN Türk’te yayımlanan Gece Görüşü programında gazeteci İsmail Dükel ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında “bedava traktör” polemiği yaşandı.

Sinan Burhan, CHP’nin bazı vaatlerinin gerçekçi olmadığını öne sürerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz” şeklindeki açıklamasını hatırlattı. Özel’in daha sonra bu ifadeyi “reklam amacıyla söylenmiş bir espri” olarak nitelendirdiğini söyleyen Burhan, “CHP milleti böyle kandırıyor” dedi.

“Terbiyesizlik yapma"

Burhan’ın sözleri üzerine İsmail Dükel cevap vermek yerine elini masaya vurdu. Bu hareketi tepkiyle karşılayan Burhan, “Yalanı savunma, elini masaya vurma. Terbiyesizlik yapma. Hani nerede bedava traktör, hani nerede çiftçiye bedava elektrik?” ifadelerini kullandı.

Programdaki tartışma kısa sürede stüdyo atmosferinin gerilmesine neden oldu.