Erzurum'da tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

H.U. idaresindeki 34 HY 2707 plakalı tır, E-80 Karayolu Caddesi'nde kavşakta Ö.Y'nin kullandığı 06 CPB 043 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis kontrolünde ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

