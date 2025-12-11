Şanlıurfa’dan gelen haber olay! Ahıra kaçak elektrik trafosu kurmuşlar ve...

Dicle Elektrik rutin olarak sürdürdüğü kayıp kaçak denetiminden gizli kripto üretim tesisi çıktı. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki tesiste, kripto üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı anlaşıldı. Kurulan kaçak elektrik düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği belirlendi.

Yapay zeka destekli dronlarla yapılan kontrollerde, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, biriketlerle örülmüş ahır görünümlü tesiste kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı. Kurulan kaçak trafo düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine eş değer geldiği belirlendi.