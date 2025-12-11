BIST 11.257
Şanlıurfa’dan gelen haber olay! Ahıra kaçak elektrik trafosu kurmuşlar ve...

Dicle Elektrik rutin olarak sürdürdüğü kayıp kaçak denetiminden gizli kripto üretim tesisi çıktı. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki tesiste, kripto üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı anlaşıldı. Kurulan kaçak elektrik düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği belirlendi.

Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımı denetimlerinde sıra dışı bir kullanım tespitti. Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki denetimde ahır görünümündeki yapının içerinde gizli bir kripto üretim tesisi çıktı. Kripto para üretimi için kullanılan tesiste elektriğin 1.600 kWh gücündeki kaçak trafo üzerinden sağlandığı tespit edildi.

Yapay zeka destekli dronlarla yapılan kontrollerde, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, biriketlerle örülmüş ahır görünümlü tesiste kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı. Kurulan kaçak trafo düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine eş değer geldiği belirlendi.

