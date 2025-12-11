Oyunu MHP'ye vereceğini açıklayan Nihat Doğan Bahçeli için hazırladığı çalışmayı duyurdu

Nihat Doğan, bir dahaki seçimde oyunu Devlet Bahçeli'ye vereceğini açıkladı. Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye" sürecinde oynadığı role övgüler yağdıran Doğan, Bahçeli için Türkiye marşı yaptığı duyurdu.

Nihat Doğan, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk oldu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bahçeli için hazırladığı sürprizi programda açıklayan Doğan, "Bir dahaki seçimde oyum Sayın Devlet Bahçeli'ye. Sayın Devlet Bahçeli, bir Kürt çocuğu olarak size de bir Türkiye marşı yapıyorum. Marş bitmek üzere. Sözleri yazıldı şu an çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'nin oyunun düştüğü iddiasına itiraz eden Doğan, "Kan gözyaşı yok olacaksa ve bu işin bayraktarlığını Bahçeli yapıyorsa, bize de bir Kürt kardeşiniz olarak Sayın Bahçeli'ye oyumuzu vermek düşer. Sokak sokak gezeceğim bütün akrabalarımı gezeceğim. Şimdiden çalışmalara başladım. MHP'nin oyunun nasıl çıktığını seçimde göreceğiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin ellerinden öpüyorum. Oyumu Devlet Bahçeli'ye MHP'ye vereceğimi buradan deklare ediyorum." dedi.