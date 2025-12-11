BIST 11.194
DOLAR 42,61
EURO 49,91
ALTIN 5.765,50
MEDYA

Oyunu MHP'ye vereceğini açıklayan Nihat Doğan Bahçeli için hazırladığı çalışmayı duyurdu

Nihat Doğan, bir dahaki seçimde oyunu Devlet Bahçeli'ye vereceğini açıkladı. Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye" sürecinde oynadığı role övgüler yağdıran Doğan, Bahçeli için Türkiye marşı yaptığı duyurdu.

Nihat Doğan, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk oldu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bahçeli için hazırladığı sürprizi programda açıklayan Doğan, "Bir dahaki seçimde oyum Sayın Devlet Bahçeli'ye. Sayın Devlet Bahçeli, bir Kürt çocuğu olarak size de bir Türkiye marşı yapıyorum. Marş bitmek üzere. Sözleri yazıldı şu an çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'nin oyunun düştüğü iddiasına itiraz eden Doğan, "Kan gözyaşı yok olacaksa ve bu işin bayraktarlığını Bahçeli yapıyorsa, bize de bir Kürt kardeşiniz olarak Sayın Bahçeli'ye oyumuzu vermek düşer. Sokak sokak gezeceğim bütün akrabalarımı gezeceğim. Şimdiden çalışmalara başladım. MHP'nin oyunun nasıl çıktığını seçimde göreceğiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin ellerinden öpüyorum. Oyumu Devlet Bahçeli'ye MHP'ye vereceğimi buradan deklare ediyorum." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırabilir!
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırabilir!
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan stratejik iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan stratejik iş birliği mesajı
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
İsrailli bakandan skandal rozet! İdam oylamasına böyle geldi...
İsrailli bakandan skandal rozet! İdam oylamasına böyle geldi...
Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı