BIST 11.234
DOLAR 42,60
EURO 50,20
ALTIN 5.862,52
GÜNCEL

Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Mardin’in Ömerli ilçesinde Yeşilli-Ömerli kara yolunda 3 aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 50 NC 075 plakalı otomobil ile 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araçlar, Yeşilli-Ömerli kara yolu kırsal Taşgedik Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Çöp kamyonu çarpmıştı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti
Çöp kamyonu çarpmıştı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Erzurum'da tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa’dan gelen haber olay! Ahıra kaçak elektrik trafosu kurmuşlar ve...
Şanlıurfa’dan gelen haber olay! Ahıra kaçak elektrik trafosu kurmuşlar ve...
Oyunu MHP'ye vereceğini açıklayan Nihat Doğan Bahçeli için hazırladığı çalışmayı duyurdu
Oyunu MHP'ye vereceğini açıklayan Nihat Doğan Bahçeli için hazırladığı çalışmayı duyurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"