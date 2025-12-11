Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki

Gazeteci Levent Gültekin, uyuşturucu operasyonu sonrası tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında sosyal medyada yapılan sert yorumlara tepki göstererek hem iktidar yanlılarının hem de muhalif çevrelerin “linç kültürüne” kapıldığını söyledi.

Gazeteci Levent Gültekin, uyuşturucu operasyonu sonrası tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.

Gültekin, hem iktidar yanlılarının hem de bazı muhalif çevrelerin Ersoy’a yönelik “linç kültürüne” kapıldığını belirterek, ortada henüz kesinleşmiş bir durum yokken insanların öfkeyle hüküm vermesini eleştirdi.

"NE UTANMAZ İNSANLARSINIZ"

Tutuklanmanın ve kariyerin bitmesinin zaten ağır bir sonuç olduğunu vurgulayan Gültekin, “Bir taş da sen atma, ne utanmaz insanlarsınız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.