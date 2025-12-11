BIST 11.234
DOLAR 42,60
EURO 50,20
ALTIN 5.832,40
MEDYA

Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki

Gazeteci Levent Gültekin, uyuşturucu operasyonu sonrası tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında sosyal medyada yapılan sert yorumlara tepki göstererek hem iktidar yanlılarının hem de muhalif çevrelerin “linç kültürüne” kapıldığını söyledi.

Gazeteci Levent Gültekin, uyuşturucu operasyonu sonrası tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.

Gültekin, hem iktidar yanlılarının hem de bazı muhalif çevrelerin Ersoy’a yönelik “linç kültürüne” kapıldığını belirterek, ortada henüz kesinleşmiş bir durum yokken insanların öfkeyle hüküm vermesini eleştirdi.

"NE UTANMAZ İNSANLARSINIZ"

Tutuklanmanın ve kariyerin bitmesinin zaten ağır bir sonuç olduğunu vurgulayan Gültekin, “Bir taş da sen atma, ne utanmaz insanlarsınız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çöp kamyonu çarpmıştı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti
Çöp kamyonu çarpmıştı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Erzurum'da tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa’dan gelen haber olay! Ahıra kaçak elektrik trafosu kurmuşlar ve...
Şanlıurfa’dan gelen haber olay! Ahıra kaçak elektrik trafosu kurmuşlar ve...
Oyunu MHP'ye vereceğini açıklayan Nihat Doğan Bahçeli için hazırladığı çalışmayı duyurdu
Oyunu MHP'ye vereceğini açıklayan Nihat Doğan Bahçeli için hazırladığı çalışmayı duyurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırabilir!
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırabilir!
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı