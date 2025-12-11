Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM’de yaptığı konuşmada Suriye’deki silahlı grupların en hızlı şekilde Şam yönetimine entegre olması gerektiğini belirterek PKK ve iltisaklı tüm yapıların fesih kararına uyması gerektiğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Güler, Suriye'deki silahlı grupların faaliyetlerini sonlandırarak en hızlı şekilde Şam yönetimine entegre olmalarının zorunlu olduğunu söyledi. Güler, "Bölgede hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

BAKAN GÜLER'DEN PKK'YA UYARI

Bakan Güler, PKK ve iltisaklı gruplara fesih kararına uymalarını ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgelerde terör faaliyetlerine son vermeleri gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki silahlı grupların varlığına da değinen Bakan Güler, bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

'HİÇBİR TERÖR YAPILANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Bakan Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye hedefimizin tesis edilmesi için Suriye'deki silahı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması zorunlu. Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı. Bölgedeki huzur tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzman erbaşların özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını, milli uçak gemisi ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi için de çalışmalara başlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel politikaları, savunma sanayiindeki son gelişmeler ve güncel konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kaydedilen olumlu ilerlemeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, "Türkiye olarak sürecin sürdürülebilir ve tüm bölge ülkelerinin huzur ve refahına hizmet edecek şekilde sonuçlandırılmasına yönelik gayretleri destekliyor, bu hususta her türlü katkıya hazır olduğumuzu da belirtiyoruz" dedi.

TSK PERSONELİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEMELER

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarına dair çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Güler, özellikle uzman erbaşlar için yapılan iyileştirmelere dikkat çekti. Güler, "Uzman erbaşlarımızın özlük haklarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bunların en önemlileri, eğitim durumlarına göre astsubaylığa geçiş kontenjanlarının artırılması, kademe ve derece ilerlemelerinin güçlendirilmesiyle 55 yaşına kadar çalışma ve sonrasında emekli olma haklarının getirilmesidir" diye konuştu. Bakan Güler, bu kapsamda 2023-2024 yılında 1271 uzman çavuşun astsubaylığa geçirildiğini ve 2025 yılı geçiş faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Sözleşmeli erbaş ve erler için de operasyon tazminatının kapsamının genişletildiğini ve maaş artışı sağlandığını belirten Güler, 2023 yılında 2364, 2024 yılında ise 4788 sözleşmeli personelin uzman çavuş olduğunu kaydetti. Güler ayrıca, 2024 ve 2025 yıllarında 202 sözleşmeli erin memur olarak Bakanlıkta göreve başladığını ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini ifade etti. En az 7 yıl hizmeti bulunan personelin kamu kurumlarına atanabilmesi için yasal düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ekledi.

SAVUNMA SANAYİİNDE TARİHİ ADIMLAR

Bakan Güler, savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin geldiği seviyenin gurur verici olduğunu belirterek, yeni projelere ilişkin müjdeler verdi. Güler, "Milli uçak gemisi için Bakanlığımız, Deniz Kuvvetlerimiz ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin ilk blok inşasına, Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda ise Milli Denizaltımızın ilk test bloğu inşasına başlanmıştır" ifadelerini kullandı. Güler, TF-2000'in "Çelik Kubbe'nin denizdeki bileşeni" olacağını ve Mavi Vatan'ın hava savunmasında başat rol üstleneceğini vurguladı.

Milli savaş uçakları Kaan, Hürjet, Kızılelma ve Anka-3 projelerine de değinen Güler, Kızılelma'nın Gökdoğan füzesiyle bir hava hedefini imha ederek jet motorlu hava hedefini vurabilen ilk insansız savaş uçağı olduğunu söyledi.

HAVA KUVVETLERİ İÇİN KRİTİK TEDARİK SÜREÇLERİ

Uçak tedarik süreçleri hakkında da bilgi veren Bakan Güler, Eurofighter alımı kapsamında Birleşik Krallık ile 20 yeni uçak için sözleşme imzalandığını açıkladı. Güler, bu uçakların maliyetlerinin diğer üretici ülkelerle aynı seviyede olduğunu belirtti. F-16 Blok 70 tedarik sürecinin ABD ile koordineli devam ettiğini söyleyen Güler, F-35 konusunun ise Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

FETÖ İLE MÜCADELE VE DİSİPLİN

Bakan Güler, TSK içindeki disiplin mekanizmasının tavizsiz işlediğini belirterek, "Çok nadir yaşanan bazı adli olaylardan yola çıkarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftira atılması asla kabul edilemez. Suç işleyen, maiyetine kötü davranan veya disiplinsizlik yapan hiç kimseye müsamaha gösterilmemektedir" dedi. FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILIYOR

Askeri sağlık hizmetlerine de değinen Güler, harekat bölgelerinde Sağlık Bakanlığı personeliyle koordineli bir şekilde hizmet verildiğini ve askeri hastanelerin yeniden açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Güler, Avrupa'daki pek çok ordunun personel ve teçhizat sıkıntısı yaşadığı bir dönemde, TSK'nın modern ve milli savunma sanayi ürünleriyle etkinliğini ve caydırıcılığını en üst seviyede tutan bir ordu olarak öne çıktığını belirtti.