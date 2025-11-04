BIST 11.045
CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru süresinin dolmasının beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, usul işlemlerinin tamamlanması ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun yanıtının beklenmesine karar verdi. Mahkeme, davayı 13 Ocak 2026’ya erteledi.

