Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel: CHP'de kaos, AK Parti'de düzen var!

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel: CHP'de kaos, AK Parti'de düzen var!

Ekol TV'de Ferhat Murat'ın sunduğu Kritik Gündem programında konuşan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. "Her iki tarafı da deneyimlemiş biri olarak" ifadesini kullanan Gürzel, "CHP'de bitmek bilmeyen bir kaos var, AK Parti'de ise büyük bir düzen var" ifadelerini kullandı.

Ekol TV'de Kritik Gündem programına telefonla bağlanan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti ile CHP arasındaki farkı tek tek anlattı. Ferhat Murat'ın, "AK Parti'ye geçiş sürecinizde sizi etkileyen faktörleri kısaca özetler misiniz?" sorusunu yanıtlayan Başkan Gürzel'in ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.Gürzel ise şu ifadeleri kullandı:

"OPERASYONLARLA İLGİSİ YOK"
 "Her iki tarafı da deneyimlemiş biri olarak bugün de Meclis'te aynı şeyi söyledim. Dün de aynı düşüncelerdeydim. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde bitmek bilmeyen bir kaos var. Gerçekten insanlar bundan besleniyorlar. Bunun kesinlikle operasyonlarla ilgisi olmadığını belirtmek isterim. Bu normal zamanda da böyledir. Başarılı olan insan aşağıya çekilir, desteklenmez; bir kaosun içine çekilir. Bu böyledir yani."

"BENİM GİBİ CESARETLİ DEĞİLLER"
"Ne kadar tanıdığım bir insan varsa, bundan muzdariptir. Ama birçoğu da benim gibi cesaretli olmadığı için çıkıp bunları konuşamaz. Ben AK Parti'de gördüğüm şey, daha büyük bir düzen. Hizmet odaklı çalışma. Herkes işine gücüne bakıyor. Herkes hizmetine bakıyor. Kimse arka tarafta kavga edelim, onu aşağıya çekelim, bunu buraya çekelim gibi bir tartışma yok. Herkes ne kadar iyi çalışabilirsek, ne kadar iyi hizmet üretebilirsek, şu an herkes bunun derdini taşıyor kendine. İki tarafta görebileceğim şey bu. Kaostan besleniyor. Üzgünüm yani."

