Görevden alınan müdür kendini astı! Aksaray'ı sarsan intiharda çarpıcı iddia

Aksaray’ın Eskil İlçesi’nde, İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kılıçer görevden alınmasının ardından evde ölü bulundu. İntihar ettiği öne sürülen Kılıçer'in, öğrencilerin kullandığı kütüphanenin lokantaya çevrilmesine tepki gösterip belediye başkanı ile tartıştıktan sonra görevden alındığı iddia edildi.

Aksaray’ın Eskil İlçesi’nde 8 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kılıçer, evinde kendisini asarak yaşamına son verdi. 45 yaşındaki eğitimcinin intiharının ardından ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 2017’den bu yana Eskil’de olan Kılıçer, 2022’de bir önceki Eskil İlçe Belediyesi yönetimi ile Milli Emlak’a ait olan araziye KOOP kapsamında astronomik kütüphane yaptırdı. İki katlı kütüphane, aynı zamanda emeklilere de lokal olarak hizmet veriyordu.

Yeni Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak’ın göreve gelmesiyle birlikte kütüphane kapatıldı. Milli Emlak’a ait olan ve proje kapsamında kullanılan kütüphanenin yerine ise lokanta yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; duruma tepki gösteren İbrahim Kılıçer ile belediye başkanı karşı karşıya geldi. İkili arasındaki tartışmanın ardından iddiaya göre Kılıçer’in görev yeri değişti.

Evinde asılı halde bulundu

Aksaray’da bir okula öğretmen olarak verilen Kılıçer yakınlarının ifadelerine göre bunalıma girdi. Eskil'de aynı okulda görev yapan öğretmen arkadaşı tarafından telefonla defalarca aranarak ulaşamaması nedeniyle dün sabah eve giden bir öğretmen arkadaşı, İbrahim Kılıçer’i evde tavana asılı bir şekilde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yapılan incelemede Kılıçer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kılıçer’in evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

