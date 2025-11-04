BIST 11.045
15 bin deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy: "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu"

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9'luk depremin ardından 4.3 büyüklüğünde büyüklüğündeki bir deprem daha oldu. Uzmanlar, bölgede 10 Ağustos’tan bu yana yaşanan 15 bin 300 artçının “deprem fırtınası” oluşturduğunu belirtiyor. Prof.Dr. Şükrü Ersoy, "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu." dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler devam ediyor.  AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sındırgı'da dün saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İstanbul, İzmir ve Bursa dahil olmak üzere deprem birçok ilde hissedildi. Saat 23.23'te de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

"BİR AYDA TÜM TÜRKİYE'DE OLAN DEPREM SINDIRGI'DA OLDU"

NTV canlı yayınında depremleri değerlendiren Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu. Depremler sadece tektonik değil magma kaynaklı da oluyor. Belki bir yıl boyunca hissedilir depremler devam eder. Bu çok karanteristik bir magma deprem hareketi." diye konuştu. 

"BENZER TABLOYU SANTORİNİ'DE YAŞADIK"

Ersoy, "Eninde sonunda sönümlenecek. En kötü senaryo bu magmanın yeryüzüne çıkarak volkanik bir faaliyet oluşturması ama şimdilik öyle bir durum yok. ancak çatlaklardan yüzeye çıkabilirse magmanın lavlarını görebiliriz. Benzer aynı tabloyu Santorini'de yaşadık. Deprem teknonik olsa 15 bin depremin enerjiyi boşaltmış olması gerekir." dedi. 

