Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yazışmalardan tespit edilen FETÖ üyelerininin 2'si TÜBİTAK'tan 1'i ASELSAN'dan çıktı. Zanlılardan 2'si de enerji alanındaki kritik kurumlarda tespit edildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT Başkanlığınca daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A'nın dijital materyallerindeki çözümleme işlemleri sonucunda, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden şifreli örgütsel yazışmaları tespit etti.

KRİTİK KURUMLARA SIZMIŞLAR

*İsimleri yazışmalardan belirlenen 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların gözaltına alınması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.