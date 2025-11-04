BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

Av. Erdem Özcan: Aceleyle Anlaşmalı Boşanma En Büyük Hata

Av. Erdem Özcan: Aceleyle Anlaşmalı Boşanma En Büyük Hata

Boşanma sürecine giren birçok çift, duygusal yorgunluk ve toplumsal baskının etkisiyle “bir an önce bitsin” düşüncesiyle anlaşmalı boşanma yoluna gidiyor.

Abone ol

Ancak hukukçulara göre bu acele karar, kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede ciddi hak kayıplarına neden olabiliyor.

 “Bir An Önce Bitsin” Düşüncesi Pahalıya Patlayabilir

Ankara’da aile hukuku ve boşanma davaları alanında çalışan Av. Erdem Özcan, bu yaklaşımın sanıldığı kadar masum olmadığını söylüyor.

“Birçok kişi sadece evlilikten kurtulmak isteğiyle önüne konan protokolleri incelemeden imzalıyor. Oysa bu belgelerde yapılan en küçük hata, ilerleyen dönemde mal paylaşımı, nafaka ya da velayet gibi konularda yeni davaların doğmasına yol açabiliyor.”

Özcan, anlaşmalı boşanma protokollerinde yer alan nafaka, tazminat, çocukların velayeti ve kişisel ilişki düzenlemeleri gibi kritik maddelerin mutlaka avukat denetiminde hazırlanması gerektiğini vurguluyor.

 Kısa Sürede Bitiyor Ama Sonrası Daha Zor

Aile mahkemelerinde görülen birçok davada, anlaşmalı boşanma protokollerinin iptal edilmesi veya sonrasında yeni dava açılması durumlarının oldukça sık yaşandığını belirten Özcan, şunları söylüyor:

“Kısa sürede sonuç almak isteyen çiftler, ileride daha uzun ve yıpratıcı hukuki süreçlerle karşılaşabiliyor. Bu nedenle hız değil, bilinçli adım önemlidir.”

🏛️ Yeni Yargı Reformunda Bu Konu Masada

Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü yeni yargı reformu çalışmalarında da anlaşmalı boşanmalarda denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.Av. Erdem Özcan: Aceleyle Anlaşmalı Boşanma En Büyük Hata - Resim: 0Planlamaya göre tarafların gerçekten özgür iradeleriyle mi anlaştıkları, yoksa baskı altında mı kaldıkları g

ibi unsurlar daha dikkatli incelenecek.

 Erdem Özcan: “Hızlı Boşanma Değil, Doğru Boşanma”

Av. Erdem Özcan’a göre, amaç boşanmayı hızlı sonuçlandırmak değil; hak kaybı yaşanmadan bilinçli bir süreç yürütmek olmalı.

“Boşanma süreci duygusal olduğu kadar ekonomik ve hukuki bir süreçtir. Aceleyle imzalanan protokoller, ileride tarafları daha zor durumlara sokabiliyor. Her madde, profesyonel destekle ve sağduyuyla hazırlanmalı.”

Sonuç:
Boşanma sürecini “hemen bitsin” düşüncesiyle hızlandırmak, kısa süreli bir rahatlama sağlasa da uzun vadede büyük hukuki yükler doğurabiliyor.
Uzmanlara göre en doğru yol; süreci hızlandırmak yerine doğru ve adil şekilde tamamlamak.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel: CHP'de kaos, AK Parti'de düzen var!
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel: CHP'de kaos, AK Parti'de düzen var!
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray, yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray, yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak
Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! "Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor”
Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! "Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor”
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri arttı
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri arttı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro ve Dolar alış-satış rakamları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro ve Dolar alış-satış rakamları
15 bin deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy: "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu"
15 bin deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy: "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu"
Görevden alınan müdür kendini astı! Aksaray'ı sarsan intiharda çarpıcı iddia
Görevden alınan müdür kendini astı! Aksaray'ı sarsan intiharda çarpıcı iddia
Her dediği çıkan Üşümezsoy'dan o bölgeye yeni deprem uyarısı! 6 şiddetinde...
Her dediği çıkan Üşümezsoy'dan o bölgeye yeni deprem uyarısı! 6 şiddetinde...
Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi
Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi