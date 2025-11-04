BIST 11.042
DOLAR 42,09
EURO 48,56
ALTIN 5.391,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu! 62 şüpheli yakalandı

"Fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu! 62 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 29 ilde, internet ve sosyal medya platformları üzerinden fal, büyü ve muska gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 62 zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etti.

Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 2 POS cihazı, 62 telefon, 73 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel: CHP'de kaos, AK Parti'de düzen var!
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel: CHP'de kaos, AK Parti'de düzen var!
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirimlerini yakından takip edecek
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray, yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak
Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Galatasaray, yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak
Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! "Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor”
Bakan Kurum TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşları paylaştı! "Yeni 500 bin sosyal konutumuz da sizleri bekliyor”
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri arttı
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri arttı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! Şüphelilerden 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN çalışanı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro ve Dolar alış-satış rakamları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro ve Dolar alış-satış rakamları
15 bin deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy: "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu"
15 bin deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy: "Bir ayda tüm Türkiye'de olan deprem Sındırgı'da oldu"
Görevden alınan müdür kendini astı! Aksaray'ı sarsan intiharda çarpıcı iddia
Görevden alınan müdür kendini astı! Aksaray'ı sarsan intiharda çarpıcı iddia
Her dediği çıkan Üşümezsoy'dan o bölgeye yeni deprem uyarısı! 6 şiddetinde...
Her dediği çıkan Üşümezsoy'dan o bölgeye yeni deprem uyarısı! 6 şiddetinde...
Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi
Devlet Bahçeli ne açıklayacak? 'Önemli' ifadesiyle gün ve saat verildi