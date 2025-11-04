İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri arttı

Kudüs Valiliği, İsrail'in ihlallerine ilişkin hazırladığı aylık raporu yayımladı. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinde açık ve sistematik bir artışın yaşandığına dikkati çekilen raporda, ekim ayında Filistin topraklarını gasbeden 10 bin 822 İsraillinin Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Abone ol

Kudüs’te Filistin yönetimi, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerinin ekim ayında belirgin şekilde arttığını duyurdu. Kudüs Valiliği’nin raporuna göre 10 bin 822 İsrailli, Filistin topraklarını işgal ederek Aksa’ya baskın düzenledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenliğini dayatmayı amaçlayan sistematik bir Yahudileştirme politikası uyguladığı uyarısında bulunuldu. Ekim ayında Yahudilerin Yom Kippur ve Sukot bayramlarında Aksa'ya yönelik baskınların en yüksek seviyeye çıktığı belirtilen raporda, Aksa'nın tarihi ve kanuni statükosunun "dans etme, dini ritüel gerçekleştirme ve provakatif eylemlerle" ihlal edildiği kaydedildi.

İSRAİL'İN EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHLALLER

Kudüs Valiliğinin raporunda, İsrail makamlarının ekim ayında 16 Filistinlinin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılması kararı aldığı ifade edildi.

Kudüs'te ekim ayında İsrail ordusunun ateş açması sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 11'i çocuk, 3'ü kadın 87 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'in ekimde Kudüs'te Filistinlilerin yapılarını hedef alan 15 yıkım gerçekleştirdiği, 45 yeni yıkım kararı ile 7 tahliye kararı çıkardığı aktarıldı.

MESCİD-İ AKSA'YA İLİŞKİN STATÜKO

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret gerçekleştirebildiği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.