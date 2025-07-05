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HABER /  POLİTİKA

CHP'li Adana ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı

CHP'li Adana ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Adıyaman Belediye Başkanının da arasında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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CHP'li belediyelere yeni bir operasyon başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum" ifadelerini kullandı.

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