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Cengiz Ünder ve arkadaşları soyunma odasına kaçtı iki futbolcu yaralandı

Cengiz Ünder ve arkadaşları soyunma odasına kaçtı iki futbolcu yaralandı

Fransa Lig1 takımlarından Nice ile Marsilya arasında oynanan maç inanılmaz anlara sahne oldu. Marsilyalı oyuncular sahaya atılan yabancı maddeleri Nice tribünlerine geri gönderdi. Bu esnada Niceli seyirciler sahaya inip Marsilyalı futbolcuları kovalamaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında futbolcular ve hakem kadrosu soyunma odasına gitti.

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice taraftarlarının sahaya girmesi nedeniyle durdurulan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasının yeniden başlaması kararı alındı ancak konuk takımın oyuncuları sahaya çıkmadı.

Ligin üçüncü haftasının son karşılaşmasında Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle 77. dakikada durdurulan maçın yaklaşık 1,5 saatin ardından kaldığı yerden yeniden başlaması kararı alındı.

Nice futbolcularının sahada yerini almasının ardından hakem düdüğü çaldı ancak Marsilyalı oyuncular sahaya çıkmayı reddetti. Bunun üzerine hakem karşılaşmayı sonlandırdı ve ev sahibi takımın oyuncuları soyunma odasına gitti.

Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) mücadeleye ilişkin kararını vermesi bekleniyor.

Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, RMC Sport'a yaptığı açıklamada, LFP'nin karşılaşmayı yeniden başlatma kararı aldığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Marsilyalı 2 futbolcu yaralandı

Fransız basınındaki haberlerde, maç sırasında çıkan olaylarda Marsilyalı futbolcular Luan Peres, Matteo Guendouzi ve Dimitri Payet'in yaralandığı belirtildi.

Nice ile Olympique Marsilya arasında oynanan karşılaşma, Marsilyalı Dimitri Payet'in tribünden kendisine atılan bazı maddeleri taraftarlara fırlatmasının ardından Nice taraftarlarının sahaya akın etmesi nedeniyle 77. dakikada durdurulmuştu.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de sahada olduğu karşılaşma durduğu sırada Nice'in 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.

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