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Çaykur Rizespor Galatasaray Süper Lig maçı (CANLI İZLE)

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor 0-0 GALATASARAY

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Donsah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda.

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.

HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Çaykur Didi
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti. İzolasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu oynayamayacak

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, bugün takımdaki yerini alamayacak.

İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. Tedavisinin ardından özel çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Taylan Antalyalı ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.

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