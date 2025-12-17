BIST 11.287
Çaykur Rizespor, 7 gollü maçta Gaziantep FK'yı mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK’yı Çaykur Didi Stadyumu’nda 5-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Rizespor'un golleri 1, 20, 60 ve 70'nci dakikalarda Halil Dervişoğlu, 64'te Emrecan Bulut kaydetti.

Gaziantep FK'nın golleri ise 37'de Sorescu ve 90+1'de Semih Güler'den geldi.

Bu sonucun ardından Rizespor, Türkiye Kupası Grup aşamasına 3 puanla başladı. Gaziantep FK ilk maçında puan alamadı.

Rizespor, Türkiye Kupası'ndaki 2. maçında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

