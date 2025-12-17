BIST 11.287
Trabzonspor - Alanyaspor / Canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan fırtınası başladı! C Grubu ilk maçında, Trabzonspor sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde sergilediği üstün performansla göz dolduran bordo-mavililer, aynı başarıyı Türkiye Kupası'nda da yakalayarak müzeyi 10. kez almanın peşinde.

Trabzonspor 0 - 1 Alanyaspor

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 1 daha oynanacak.

39'Bu dakikalarda maçın temposu oldukça düştü.

32'Alanyaspor kalecisi Victor'un yaşadığı sakatlık nedeniyle sağlık görevlileri sahada.

17'GOL! Alanyaspor, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti.

12'Ogundu sol kanattan top içeri çevirdi. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.

8'Cihan sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Ozan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

1'İlk düdük geldi ve mücadele başladı.

Trabzonspor - Alanyaspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe, Sikan

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, İbrahim, Makouta, Baran, Efecan, Güven, Ogundu

Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener'i kabul etti
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı
Hadi Özışık’tan Gülistan Koçyiğit’e sert tepki: “Murat Kurum’u küçümsemek eleştiri değil, emeği yok saymaktır”
Galatasaray’dan Griezmann bombası! Görüşmeler başlıyor
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
Yaşlı bakım merkezinde kan donduran görüntüler! Bakanlık harekete geçti
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak
Güllü'nün bankada bakın ne kadar parası varmış!
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
CHP'li Meclis Üyesi Günaydın'dan istifa
Özel okulda öğrenciye darp iddiasına soruşturma
