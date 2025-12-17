Trabzonspor - Alanyaspor / Canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan fırtınası başladı! C Grubu ilk maçında, Trabzonspor sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor.

Abone ol

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde sergilediği üstün performansla göz dolduran bordo-mavililer, aynı başarıyı Türkiye Kupası'nda da yakalayarak müzeyi 10. kez almanın peşinde.

Trabzonspor 0 - 1 Alanyaspor

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 1 daha oynanacak.

39'Bu dakikalarda maçın temposu oldukça düştü.

32'Alanyaspor kalecisi Victor'un yaşadığı sakatlık nedeniyle sağlık görevlileri sahada.

17'GOL! Alanyaspor, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti.

12'Ogundu sol kanattan top içeri çevirdi. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.

8'Cihan sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Ozan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

1'İlk düdük geldi ve mücadele başladı.

Trabzonspor - Alanyaspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe, Sikan

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, İbrahim, Makouta, Baran, Efecan, Güven, Ogundu