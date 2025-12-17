Trabzonspor Türkiye Kupası'na mağlubiyetle başladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, Papara Park’ta ağırladığı Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 3'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise henüz puanla tanışamadı.

Bir sonraki maçta Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Trabzonspor da deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.

Trabzonspor 0 - 1 Alanyaspor

90'Son düdük geldi ve Alanyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 8 dakika daha oynanacak.

68'Zubkov'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

65'Duarte'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Güven karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.

52'Ceza sahasının solunda topla buluşan Olaigbe içeri ortalamak istedi. Top savunmadan döndü.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 1 daha oynanacak.

39'Bu dakikalarda maçın temposu oldukça düştü.

32'Alanyaspor kalecisi Victor'un yaşadığı sakatlık nedeniyle sağlık görevlileri sahada.

17'GOL! Alanyaspor, Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti.

12'Ogundu sol kanattan top içeri çevirdi. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.

8'Cihan sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Ozan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.

1'İlk düdük geldi ve mücadele başladı.

Trabzonspor - Alanyaspor ilk 11'ler

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe, Sikan

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, İbrahim, Makouta, Baran, Efecan, Güven, Ogundu