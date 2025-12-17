Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dokuz Eylül Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolünün ardından yaptığı açıklamada transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ve devre arasında eksiklerin tamamlanacağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında yapılan iş birliği anlaşması ve pilot takım protokolü imza töreni Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, törenin ardından gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ALTYAPI TESİSİNİ PLANLADIK"

Altyapı tesislerine dair önemli planlamalar yaptıklarına değinen Başkan Adalı, "Diğer illerde de bunu devam ettireceğiz. İstanbul'da havaalanı civarında bir arazi talebimiz vardı. Onunla ilgili 1-2 pürüz var. Onlar çözmeye çalışıyoruz. İnşallah pürüzler çözülür. Beşiktaş'a ait, çok daha geniş, Türkiye'nin en büyük altyapı tesislerini planladık. İki ay önce Sancaktepe'deki tesisleri devraldık. Fulya'daki kadın futbol takımımızı Sancaktepe'ye taşıyoruz. Elimizden geldiğince altyapıya özen göstermeye çalışıyoruz. Yatırım yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DİKİLİTAŞ PROJESİ HAKKINDA

Adalı, Dikilitaş projesine dair de son bilgileri paylaştı. Siyah-beyazlıların başkanı, "Dikilitaş'ta projeler bitti. Dairelerden görüşler olumlu olarak çıktı. Bir askı süreci var. İki alternatifimiz var: ya bir gelir paylaşımı yapacağız ya da inşaatı biz yapacağız. Onun üstünde çalışıyoruz. Alternatifleri deneyebiliriz. Hoşumuza giderse onu yaparız, hoşumuza gitmezse diğerini yaparız. Herhangi bir aksilik yok. Ocak ayının içinde de bir hareket olacak. Maket hazır. İlk kazma mayıs ayında vurulur diye düşünüyorum ama bu tip ruhsat işlerinde pürüzler çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

"BU TAKIMA KÖTÜ DİYECEK ADAMLA TARTIŞIRIM"

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Başkan Adalı, transfer konusunda içlerinin rahat olması gerektiğini söyledi. Adalı, "Transfer ile ilgili tam gaz çalışıyoruz. Bu takıma kötü diyecek adamla tartışırım. Bu takım, iyi takım, eksik olabilir. 9 yeni futbolcunun beraber oynadığı bir takımda elbette ki aksilikler, yaşadığımız şanssızlıklar ve kasıtlı şanssızlıkları da bir araya getirdiğinizde, 4 tane bireysel hata olmasaydı şu anda belki bir puan farkla liderdik. Ne olacaktı? Ben çok iyi başkan, Sergen Yalçın da çok iyi hoca mı olacaktı? Futbolun içinde bunlar var. Olmaması için de çalışıyoruz. Devre arasında da bu eksikleri tamamlayacağız. Hiç kimse merak etmesin. Böyle yarım bırakacak bir halimiz yok. En iyisini yapacağız. Taraftarımızın da içi rahat olsun. Bir yere gittiğimiz falan da yok. Bu iş düzelene kadar da çalışacağız" dedi.

"BEŞİKTAŞ ÖĞRENCİ YURDU YAPIYOR"

Beşiktaş’ın borçlarını bitirene kadar gayrimenkul projelerine devam edeceklerinin altını çizen Beşiktaş Başkanı Adalı, "Beşiktaş, Türkiye'de hiçbir kulübün yapmadığı bir işi yapıyor. Bir öğrenci yurdu yapıyor. Futboldaki kötü gidişat maalesef oraları görmenizi engelliyor. Beşiktaş camiası Türkiye'de bugüne kadar hiçbir camianın yapamadığı bir işi yapıyor. Şişli'de 16 bin metrekare civarında bir yurt yapıyoruz. İnşallah orada da iyi öğrenciler yetişir. Ülkemize, milletimize hayırlı öğrenciler yetişir. Arazi çalışmalarımız var. Ama sırayla gitmek istiyoruz. İlk önce Dikilitaş'ı bir başlatıp, ekonomik olarak rahatladıktan sonra devamını da getireceğiz. Bu borçlar sıfırlanana kadar da bir inşaat şirketi gibi, bir gayrimenkul şirketi gibi çalışacağız. Nasıl ki rakiplerimiz çalışıyorsa o şekilde yürüyeceğiz. Önümüz aydınlık. Başladığımızda camianın morali bozukken daha da bozmak istemedim. Maalesef tünelin ucunda ışık yoktu. Beşiktaş adına şimdi ben o ışığı görüyorum. Karanlıktan çıkarız, tünelden de çıkarız. Hiç kimse de merak etmesin. Zaman alıyor. Bir transfer sezonu geçirdik. 12 futbolcu almışız. Yetişmedi diyorum. 'Nasıl yetişmez?' diyorlar. Eksik olabilir. Takımımız iyi takım, yine iddiayla söylüyorum. Sonuçlar farklı olsaydı 1-2 puan önde olacaktık, olmadı. Olması için de elimizden gelen ne varsa yapacağız. İnşallah iyi olacak" diye konuştu.

"YABANCI VAR HAKEMİ ŞART"

Sahadaki hakem kararlarını minimize etmek için yabancı VAR hakemi getirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Serdal Adalı, "Bir gerçek var ortada. 150 hakemin devreden çıktığı bir yerde eğer siz geri kalanlarla hepsini yapmaya kalkarsanız maalesef hatalar yapılıyor. Yani kasıtlı yapılıyor, kasıtsız yapılıyor. Bu hataların engellenmesi için yabancı VAR hakem şart. Diğer kulüplerle de görüşüyorum. Hakkımızla kazanmayı isteyen bir camiayız. Hiçbir zaman da kimseden öyle bir hak talep etmedik. Yeter ki bizim hakkımız yenilmesin. Onun için de mücadele edeceğiz" cümlelerine yer verdi.