BIST 11.287
DOLAR 42,72
EURO 50,22
ALTIN 5.966,75
HABER /  MAGAZİN

Güllü'nün bankada bakın ne kadar parası varmış!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Güllü'nün bankada bakın ne kadar parası varmış!

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, mal varlığı tespitine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı ve Güllü'nün Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi.

Abone ol

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mal varlığı tespitine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapıldı.

Bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parası tespit edildi

Ekim ayından itibaren 50'nin üzerinde banka ve ilgili kuruluşlardan şu ana kadar alınan cevaplara göre, Tut'un Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ila 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi.

Tut'un veraset ilamının 6 Ekim 2025'te alındığı, bunun öncesinde mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Kardeşleri şikayetçi oldu

Bu arada, Tut'un kardeşlerinin avukatları aracılığıyla Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter'den annelerini mirası için öldürmüş olabilecekleri iddiasıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
CHP'li Meclis Üyesi Günaydın'dan istifa
CHP'li Meclis Üyesi Günaydın'dan istifa
Özel okulda öğrenciye darp iddiasına soruşturma
Özel okulda öğrenciye darp iddiasına soruşturma
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
Mossad Başkanı: "İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz"
Mossad Başkanı: "İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz"
Beşiktaş'ta büyük deprem! Sergen Yalçın, iki ismin birden üstünü çizdi
Beşiktaş'ta büyük deprem! Sergen Yalçın, iki ismin birden üstünü çizdi
Putin'den Avrupa'da konuşulan iddiaya tepki: Yalan ve saçmalık
Putin'den Avrupa'da konuşulan iddiaya tepki: Yalan ve saçmalık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Rajab'ın ailesini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Rajab'ın ailesini kabul etti
Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına çağrı! "Dört bir koldan saldırılar devam ediyor"
Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına çağrı! "Dört bir koldan saldırılar devam ediyor"
Spiker Ela Rumeysa Cebeci adliyede! Uyuşturucu testinde neler çıktı neler
Spiker Ela Rumeysa Cebeci adliyede! Uyuşturucu testinde neler çıktı neler
TFF, ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti
TFF, ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti