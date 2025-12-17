Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş'tan olay kare! Yorum yağdı...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting listelerinde zirveye yerleşen Uzak Şehir dizisinde Nare karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sahra Şaş, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Güzel oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı yeni kareler, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Geçtiğimiz günlerde 31. yaş gününü kutlayan Sahra Şaş’ı, bu özel gününde dizideki rol arkadaşı Atakan Özkaya da yalnız bırakmamıştı. Doğum günü kareleri de hayranlarından yoğun ilgi görmüştü.
Instagram’ı aktif şekilde kullanan Sahra Şaş’ın son paylaşımları, hayranları tarafından “zarif”, “çok doğal” ve “ışığı ekrana yansıyor” yorumlarıyla karşılandı. Başarılı oyuncunun paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.
Sahra Şaş, hem Uzak Şehir dizisindeki performansı hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.
SAHRA ŞAŞ KİMDİR?
Sinema ve dizi oyuncusu. 15 Kasım 1994, İstanbul doğumlu. 1. 65 m boyunda olan Sahra Şaş 54 kg'dır. Kısa bir oyunculuk eğitimi alan Sahra Şaş; 2013 yılında rol aldığı Tatar Ramazan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.