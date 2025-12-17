BIST 11.287
CHP'li Meclis Üyesi Günaydın'dan istifa

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ergül Günaydın, görevine ve siyasi hayatına bağımsız olarak devam etmeye karar verdiğini açıklayarak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ve aynı zamanda Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi olan Ergül Günaydın, partisinden istifa ederek siyasi parti üyeliğini sonlandırdı.

Bundan sonra meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğini söyleyen Günaydın, herhangi bir siyasi partiye geçmeyi düşünmediğini belirtti.

BAĞIMSIZ SAYISI YÜKSELDİ

Daha önce Yazıhan Belediye Meclis Üyesi Yunus Şen’in de CHP’den istifa etmesiyle beraber Büyükşehir’de bağımsız meclis üye sayısı 2’ye çıktı.

