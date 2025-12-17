BIST 11.287
DOLAR 42,72
EURO 50,22
ALTIN 5.966,75
HABER /  SPOR

TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti

TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti

TFF, 2025-2026 futbol sezonu planlamasında flaş bir değişikliğe giderek "ara transfer dönemi" tarihlerini güncelledi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin ara transfer (2. Transfer ve Tescil Dönemi) takviminde değişikliğe gittiğini duyurdu. Federasyondan yapılan resmi açıklamada, kış transfer döneminin 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Federasyondan yapılan son dakika açıklamasına göre, futbolda 2. Transfer ve Tescil Dönemi (kış transfer dönemi) 2 Ocak 2026 tarihinde resmen başlayacak. Takımların kadrolarına yapacakları takviyeler için belirlenen süre ise 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

PLANLAR DEĞİŞTİ: BAŞLANGIÇ 3 GÜN ERKENE ALINDI

TFF, Mayıs 2025'te açıkladığı ilk planlamada ara transferin 5 Ocak - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Ancak yapılan bu yeni düzenlemeyle birlikte transfer penceresi planlanandan 3 gün önce açılacak, buna karşılık 4 gün daha erken kapanacak.

TFF'nin resmi açıklaması ise şu şekilde:

“2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TFF
ÖNCEKİ HABERLER
Mossad Başkanı: "İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz"
Mossad Başkanı: "İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz"
Beşiktaş'ta büyük deprem! Sergen Yalçın, iki ismin birden üstünü çizdi
Beşiktaş'ta büyük deprem! Sergen Yalçın, iki ismin birden üstünü çizdi
Putin'den Avrupa'da konuşulan iddiaya tepki: Yalan ve saçmalık
Putin'den Avrupa'da konuşulan iddiaya tepki: Yalan ve saçmalık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Rajab'ın ailesini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Rajab'ın ailesini kabul etti
Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına çağrı! "Dört bir koldan saldırılar devam ediyor"
Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına çağrı! "Dört bir koldan saldırılar devam ediyor"
Spiker Ela Rumeysa Cebeci adliyede! Uyuşturucu testinde neler çıktı neler
Spiker Ela Rumeysa Cebeci adliyede! Uyuşturucu testinde neler çıktı neler
TFF, ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti
TFF, ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti
Bakan Uraloğlu, Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu
Bakan Uraloğlu, Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu
Fenerbahçe’de Tedesco’nun maliyeti belli oldu
Fenerbahçe’de Tedesco’nun maliyeti belli oldu
Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı! Silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi
Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı! Silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi
Hepsiburada'dan yeni yıla özel kampanya
Hepsiburada'dan yeni yıla özel kampanya
BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği
BBVA'dan OpenAI ile yapay zeka tabanlı bankacılık işbirliği