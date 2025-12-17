TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti

TFF, 2025-2026 futbol sezonu planlamasında flaş bir değişikliğe giderek "ara transfer dönemi" tarihlerini güncelledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin ara transfer (2. Transfer ve Tescil Dönemi) takviminde değişikliğe gittiğini duyurdu. Federasyondan yapılan resmi açıklamada, kış transfer döneminin 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Federasyondan yapılan son dakika açıklamasına göre, futbolda 2. Transfer ve Tescil Dönemi (kış transfer dönemi) 2 Ocak 2026 tarihinde resmen başlayacak. Takımların kadrolarına yapacakları takviyeler için belirlenen süre ise 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

PLANLAR DEĞİŞTİ: BAŞLANGIÇ 3 GÜN ERKENE ALINDI

TFF, Mayıs 2025'te açıkladığı ilk planlamada ara transferin 5 Ocak - 10 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Ancak yapılan bu yeni düzenlemeyle birlikte transfer penceresi planlanandan 3 gün önce açılacak, buna karşılık 4 gün daha erken kapanacak.

TFF'nin resmi açıklaması ise şu şekilde:

“2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”