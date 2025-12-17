BIST 11.287
Spiker Ela Rumeysa Cebeci adliyede! Uyuşturucu testinde neler çıktı neler

Ünlü spiker Ele Rumeysa Cebeci, uyuşturucu testinin sonuçları ortaya çıktıktan sonra bir kez daha ifade için adliyede. Ela Rumeysa Cebeci'nin testinde kokainden sentetik hapa kadar bir çok madde kullandığı ortaya çıkmıştı. Ünlülere yönelik operasyonda kokain kullandığı ortaya çıkan Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rumeysa Cebeci savcıya ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Görüntüleri çekilmesin istedi

Ele Rumeysa Cebeci güvenlik görevlilerinden basın mensuplarının kendisini çekmelerine engel olmalarını istedi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, soruşturma savcılarının bulunduğu kata çıkarken, "uyuşturucu testinin sonuçlarına ilişkin" soruları yanıtsız bıraktı.

Uyuşturucu testinin sonuçları 

Ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınan Ela Rumeysa Cebeci'nin test sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ela Rumeysa Cebeci'nin saç ve kan testinde esrar, sentetik madde, kokain ve metabolitler çıkmıştı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet gözaltına alınmıştı, Hande Sarıoğlu ise ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a gelmişti. Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 

