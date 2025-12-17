BIST 11.293
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sahnede! Sürpriz düet

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Özgü Kaya'nın aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgililer dün akşam sahnede birlikte şarkı söyledi.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sahnede! Sürpriz düet - Resim: 1

42 yaşındaki şarkıcı Murat Dalkılıç ile 29 yaşındaki oyuncu Özgü Kaya altı aydır birlilkte.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sahnede! Sürpriz düet - Resim: 2

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Dalkılıç önceki akşam İstanbul'da  bir mekanda sahne aldı. 

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sahnede! Sürpriz düet - Resim: 3

İzleyiciler yalnızca şarkı dinlemekle kalmadı, aynı zamanda oyuncu sevgilisi Özgü Kaya ile birlikte sahnede düet yapan Dalkılıç'ın romantik anlarına da tanıklık etti.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya sahnede! Sürpriz düet - Resim: 4

Çiftin sahnedeki uyumu ve samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Özgü Kaya'nın sesi çok beğenildi.

