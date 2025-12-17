BIST 11.287
DOLAR 42,72
EURO 50,22
ALTIN 5.966,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Özel okulda öğrenciye darp iddiasına soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özel okulda öğrenciye darp iddiasına soruşturma

Diyarbakır'da özel okulda bir öğrencinin darbedildiği iddiası üzerine İl Milli Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir okulda 3. sınıfta okuyan erkek öğrencinin okulda darbedildiği ve vücudunda morluklar oluştuğu iddialarına ilişkin basında çıkan haberler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin okulun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz ve bir idarecimiz hakkında sosyal medya mecralarında yer alan, gerçeği yansıtmayan ön yargılı paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zarureti doğmuştur. Kamera kayıtlarından bu iddianın doğru olmadığını görmekteyiz. Kurum olarak bu morlukların oluş şekli ve zamanıyla ilgili gerekli tespitlerin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılması için gerekli yasal başvurularımızı yapmaktayız."

ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
Mossad Başkanı: "İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz"
Mossad Başkanı: "İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz"
Beşiktaş'ta büyük deprem! Sergen Yalçın, iki ismin birden üstünü çizdi
Beşiktaş'ta büyük deprem! Sergen Yalçın, iki ismin birden üstünü çizdi
Putin'den Avrupa'da konuşulan iddiaya tepki: Yalan ve saçmalık
Putin'den Avrupa'da konuşulan iddiaya tepki: Yalan ve saçmalık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Rajab'ın ailesini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden Rajab'ın ailesini kabul etti
Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına çağrı! "Dört bir koldan saldırılar devam ediyor"
Dursun Özbek'ten Galatasaray camiasına çağrı! "Dört bir koldan saldırılar devam ediyor"
Spiker Ela Rumeysa Cebeci adliyede! Uyuşturucu testinde neler çıktı neler
Spiker Ela Rumeysa Cebeci adliyede! Uyuşturucu testinde neler çıktı neler
TFF, ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti
TFF, ara transfer dönemi tarihlerinde değişikliğe gitti
Bakan Uraloğlu, Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu
Bakan Uraloğlu, Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu
Fenerbahçe’de Tedesco’nun maliyeti belli oldu
Fenerbahçe’de Tedesco’nun maliyeti belli oldu
Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı! Silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi
Muş'ta tarihi eser kaçakçılığı! Silah, mühimmat, sikke ve objeler ele geçirildi