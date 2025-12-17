Dünyaca ünlü oyuncu ve eşi öldürüldü! Katil zanlısı küçük oğulları çıktı
Hollywood yapımcısı ve siyasi aktivist Rob Reiner ve eşi evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Polis ünlü çiftin katilini araştırırken şoke eden bir sonuçla karşılaştı. Katil çiftin küçük oğlu Nick Reiner çıktı. Nick Reiner'in ailesiyle cinayetten önce bir partide tartıştığı belirlendi. Madde bağımlısı olan Nick Reiner tedavi görmeyi reddetmiş.
Hollywood yapımcısı ve siyasi aktivist Rob Reiner ile eşi hafta sonu Los Angeles'taki evlerinde ölü bulundu. Ünlü çiftin bıçaklanarak öldürüldükleri belirlendi. Polis soruşturmayı derinleştirince katilin aileden olduğu ortaya çıktı.
32 yaşındaki Nick Reiner, babası aktör-yönetmen 78 yaşındaki Rob Reiner ve annesi 70 yaşındaki fotoğrafçı-yapımcı Michele Reiner'ın cesetlerinin pazar günü Batı Los Angeles'ın lüks semti Brentwood'daki evlerinde bulunmasından birkaç saat sonra tutuklandı.
PARKTA BULUNDU
Yetkililer, Los Angeles Polis Departmanı tarafından toplanan kanıtların cinayet masası dedektiflerini Reiner'a yönlendirdiğini belirtti. Reiner, pazar gecesi Güney Kaliforniya Üniversitesi kampüsü yakınlarındaki Los Angeles şehir merkezinde bulunan bir parkta olaysız bir şekilde gözaltına alındı.
En şok edici ünlü cinayetleri arasında yer aldı
Polis müfettişleri davayı dün bölge savcılığına devretti. Günün ilerleyen saatlerinde Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'ne Nick Reiner aleyhine, iki ayrı birinci derece cinayet suçlamasını içeren beş sayfalık bir iddianame sunuldu. Bu cinayetler, Los Angeles tarihindeki en şok edici ünlü cinayetleri arasında yer aldı ve bazı kesimler tarafından 1994 yılında O.J. Simpson'ın eski eşi Nicole Brown Simpson ve arkadaşı Ron Goldman'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle kıyaslandı. Bölge Savcısı Nathan Hochman, Reiner çifti için, "Kayıpları trajedinin de ötesinde. Katillerini adalete teslim etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.