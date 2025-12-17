Dünyaca ünlü oyuncu ve eşi öldürüldü! Katil zanlısı küçük oğulları çıktı

En şok edici ünlü cinayetleri arasında yer aldı

Polis müfettişleri davayı dün bölge savcılığına devretti. Günün ilerleyen saatlerinde Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi'ne Nick Reiner aleyhine, iki ayrı birinci derece cinayet suçlamasını içeren beş sayfalık bir iddianame sunuldu. Bu cinayetler, Los Angeles tarihindeki en şok edici ünlü cinayetleri arasında yer aldı ve bazı kesimler tarafından 1994 yılında O.J. Simpson'ın eski eşi Nicole Brown Simpson ve arkadaşı Ron Goldman'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle kıyaslandı. Bölge Savcısı Nathan Hochman, Reiner çifti için, "Kayıpları trajedinin de ötesinde. Katillerini adalete teslim etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.