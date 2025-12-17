BIST 11.287
DOLAR 42,72
EURO 50,22
ALTIN 5.963,57
HABER /  GÜNCEL

Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı

Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı

Şişli’de kontrolden çıkan bir otomobilin önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Şişli'de otomobilin önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Darülaceze Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TT 2213 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikamete geçip önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. 

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobil ve motosikletin yoldan kaldırılması ve olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Görgü tanığı Nermin Fedakar, durakta beklediklerini belirterek, "İlk önce gri bir arabaydı, inanılmaz, korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya uçtu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı yani. Çok sayıda yaralı vardı." diye konuştu.

Olayı gören Salih Taş ise "Bir tane motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle motorcuyu da ezecekti. Ondan sonra buradan ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada kaç kişi vardı, 3 tane teyze vardı, bir tane genç kadın vardı. Bilmiyorum onun durumu çok kritikti. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir tane de orada kafası taşa vurulan vardı, onun da bilinci yerinde değildi. 7 Kişi vardı rahat." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hadi Özışık’tan Gülistan Koçyiğit’e sert tepki: “Murat Kurum’u küçümsemek eleştiri değil, emeği yok saymaktır”
Hadi Özışık’tan Gülistan Koçyiğit’e sert tepki: “Murat Kurum’u küçümsemek eleştiri değil, emeği yok saymaktır”
Galatasaray’dan Griezmann bombası! Görüşmeler başlıyor
Galatasaray’dan Griezmann bombası! Görüşmeler başlıyor
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
Yaşlı bakım merkezinde kan donduran görüntüler! Bakanlık harekete geçti
Yaşlı bakım merkezinde kan donduran görüntüler! Bakanlık harekete geçti
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak
Güllü'nün bankada bakın ne kadar parası varmış!
Güllü'nün bankada bakın ne kadar parası varmış!
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
CHP'li Meclis Üyesi Günaydın'dan istifa
CHP'li Meclis Üyesi Günaydın'dan istifa
Özel okulda öğrenciye darp iddiasına soruşturma
Özel okulda öğrenciye darp iddiasına soruşturma
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
TFF'den ara transfer dönemi kararı: Tarihler değişti
Mossad Başkanı: "İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz"
Mossad Başkanı: "İran, nükleer anlaşma daha yapabileceğini düşünüyor buna izin vermeyeceğiz"