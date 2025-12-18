BIST 11.287
DOLAR 42,73
EURO 50,29
ALTIN 5.959,39
HABER /  SPOR

Milli sporcu Umut Ünlü dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Umut Ünlü dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Umut Ünlü, Dünya Para Yüzme Federasyonu tarafından verilen 2025 World Series Ödülleri kapsamında önemli bir başarı elde etti. High Support Needs kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları ve World Series Barcelona yarışlarında kazandığı derecelerle 3 bin 276 puan toplayan Umut Ünlü, dünya ikincisi oldu.

Abone ol

Milli sporcumuz Umut Ünlü, Dünya Para Yüzme Federasyonu tarafından verilen 2025 World Series Ödülleri kapsamında büyük bir başarıya imza attı.

High Support Needs kategorisinde, Paris 2024 Paralimpik Oyunları ve World Series Barcelona yarışlarında kazandığı toplam derecelerle 3276 puan toplayan sporcumuz Umut Ünlü, dünya ikincisi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için görüşmeler başlıyor
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için görüşmeler başlıyor
İstanbul Valiliği açıkladı! Gıda denetimlerinde dev ceza
İstanbul Valiliği açıkladı! Gıda denetimlerinde dev ceza
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Vedat Işıkhan’dan asgari ücret ve istihdam mesajı
Vedat Işıkhan’dan asgari ücret ve istihdam mesajı
Trabzonspor Türkiye Kupası'na mağlubiyetle başladı
Trabzonspor Türkiye Kupası'na mağlubiyetle başladı
Ahmet Soğuk cinayeti davasında sanıktan şok itiraflar
Ahmet Soğuk cinayeti davasında sanıktan şok itiraflar
AK Parti ve MHP'den 'Şehzadeler' kararı
AK Parti ve MHP'den 'Şehzadeler' kararı
Çaykur Rizespor, 7 gollü maçta Gaziantep FK'yı mağlup etti
Çaykur Rizespor, 7 gollü maçta Gaziantep FK'yı mağlup etti
Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener'i kabul etti
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı
Hadi Özışık’tan Gülistan Koçyiğit’e sert tepki: “Murat Kurum’u küçümsemek eleştiri değil, emeği yok saymaktır”
Hadi Özışık’tan Gülistan Koçyiğit’e sert tepki: “Murat Kurum’u küçümsemek eleştiri değil, emeği yok saymaktır”