Milli sporcu Umut Ünlü dünya ikincisi oldu

Milli sporcu Umut Ünlü, Dünya Para Yüzme Federasyonu tarafından verilen 2025 World Series Ödülleri kapsamında önemli bir başarı elde etti. High Support Needs kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları ve World Series Barcelona yarışlarında kazandığı derecelerle 3 bin 276 puan toplayan Umut Ünlü, dünya ikincisi oldu.
