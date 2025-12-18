BIST 11.287
DOLAR 42,73
EURO 50,29
ALTIN 5.954,50
HABER /  SPOR

Anadolu Efes kötü gidişe son verdi deplasmanda Zalgiris'i farklı yendi

Anadolu Efes kötü gidişe son verdi deplasmanda Zalgiris'i farklı yendi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-64 yendi.

Abone ol

Lacivert-beyazlı ekip, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Ercan Osmani ile sakatlıkları bulunan Shane Larkin, Burak Can Yıldızlı, PJ Dozier ve Georgios Papagiannis'ten yoksun çıktığı maça iyi başladı. Poirier'in etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele alan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-17 önde kapattı.

Şehmus Hazer, Nick Weiler-Babb, Vincent Poirier ve Isaia Cordinier ve Erkan Yılmaz'ın sakatlıklarına rağmen süre aldığı lacivert-beyazlı ekip, ikinci çeyrekte savunma ve hücumda sorunlar yaşadı. Anadolu Efes, buna rağmen skor üstünlüğünü koruyarak devre arasına 37-35 önde girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğü elinde bulunduran Anadolu Efes, üçüncü çeyreği 63-51 önde kapattı. Anadolu Efes, yeni başantrenörü Pablo Laso yönetiminde çıktığı ilk Avrupa Ligi maçını 23 sayı farkla 87-64 kazandı.

Lacivert-beyazlılarda 18 sayı üreterek maçın en skoreri olan Swider ile 14 sayı, 6 ribaunt alan Poirier, 12 sayı bulan Loyd galibiyeti getiren oyuncular oldu. Süre alan tüm oyuncuların sayı ürettiği Anadolu Efes'te 7 sayı alıp, 13 asist yapan Weiler-Babb da öne çıkan performanslardan birini sergiledi.

Avrupa Ligi'nde son galibiyetini 12. haftada Barcelona karşısında yaşayan Anadolu Efes, 3 maçlık kazanma hasretini sonlandırdı. Lacivert-beyazlı ekip, turnuvadaki 6. galibiyetini elde etti.

İyi bir sezon geçiren Zalgiris ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Zalgiris: Williams-Goss 11, Francisco 10, Brazdeikis 3, Tubelis 6, Birutis 9, Wright 4, Giedraitis 2, Lo 2, Sleva 3, Sirvydis 5, Ulanovas 9, Rubstavicius

Anadolu Efes: Beaubois 9, Weiler-Babb 7, Cordinier 4, Poirier 14, Swider 18, Şehmus Hazer 4, Loyd 12, Smits 5, Jones 8, Erkan Yılmaz 1, David Mutaf 5

1. Periyot: 17-28

Devre: 35-37

3. Periyot: 51-63

ÖNCEKİ HABERLER
Milli sporcu Umut Ünlü dünya ikincisi oldu
Milli sporcu Umut Ünlü dünya ikincisi oldu
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için görüşmeler başlıyor
Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için görüşmeler başlıyor
İstanbul Valiliği açıkladı! Gıda denetimlerinde dev ceza
İstanbul Valiliği açıkladı! Gıda denetimlerinde dev ceza
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Leyla Şahin Usta ve Ali Mahir Başarır arasında 'mezar başında rakı' polemiği
Vedat Işıkhan’dan asgari ücret ve istihdam mesajı
Vedat Işıkhan’dan asgari ücret ve istihdam mesajı
Trabzonspor Türkiye Kupası'na mağlubiyetle başladı
Trabzonspor Türkiye Kupası'na mağlubiyetle başladı
Ahmet Soğuk cinayeti davasında sanıktan şok itiraflar
Ahmet Soğuk cinayeti davasında sanıktan şok itiraflar
AK Parti ve MHP'den 'Şehzadeler' kararı
AK Parti ve MHP'den 'Şehzadeler' kararı
Çaykur Rizespor, 7 gollü maçta Gaziantep FK'yı mağlup etti
Çaykur Rizespor, 7 gollü maçta Gaziantep FK'yı mağlup etti
Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener'i kabul etti
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 ölü, 5 yaralı