Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması için görüşmeler başlıyor

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, arabulucuların Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş planını belirlemek üzere 19 Aralık Cuma günü bir araya geleceğini açıkladı.

Abone ol

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, arabulucuların Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş planını belirlemek üzere 19 Aralık Cuma günü bir araya geleceklerini duyurdu.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Washington ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Al Sani, Washington'da Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmek için çabaları artırmanın önemini görüştüğünü söyledi.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASININ İKİNCİ AŞAMA GÖRÜŞMELERİ CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

ABD ve tüm arabulucular ile cuma günü tüm arabulucuların katılımıyla yapılacak toplantı için hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Al Sani, toplantının nerede yapılacağına dair bilgi vermedi.

Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere bir komitenin mümkün olan en kısa sürede kurulması gerektiğini vurgulayan Al Sani, mevcut durumun anlaşmayı her geçen gün tehlikeye attığı konusunda uyardı.

Al Sani, Katar'ın, Gazze Şeridi'nde istikrar gücünün var olmasını desteklediğini ve bu gücün, tarafları birbirinden ayırmak ve anlaşmayı korumak amacıyla görev yapması ve hiçbir tarafı diğerine karşı korumaması veya tehdit etmemesi gerektiğini dile getirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında "Gazze Barış Kurulu"nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.