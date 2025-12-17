Hadi Özışık’tan Gülistan Koçyiğit’e sert tepki: “Murat Kurum’u küçümsemek eleştiri değil, emeği yok saymaktır”

Gazeteci Hadi Özışık, DEM Parti Milletvekili Gülistan Koçyiğit’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum için kullandığı “şantiye şefi” ifadesine sert sözlerle karşılık verdi. Özışık, Kurum’un deprem bölgesinde gece gündüz çalışan bir bakan olduğunu vurgulayarak, yapılan açıklamanın eleştiri değil küçümseme olduğunu söyledi.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı ve gazeteci Hadi Özışık, sosyal medya ve YouTube kanalında yaptığı açıklamada DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelik sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Özışık, Koçyiğit’in Murat Kurum için kullandığı “şantiye şefi” ifadesinin masum bir eleştiri olmadığını belirterek, “Deprem bölgesinde aylarca sahada çalışan, çamurun içinde gece gündüz emek veren bir bakana bu şekilde hitap etmek, emeği küçümsemektir” dedi.

Murat Kurum’un deprem sonrası süreçte sahada aktif rol aldığını vurgulayan Özışık, yalnızca iktidar kanadından değil CHP ve İYİ Parti milletvekillerinden de Kurum’un çalışmaları için teşekkür ve takdir geldiğini hatırlattı. Özışık, “Deprem bölgesine giden, vatandaşla temas eden herkes bu emeği görüyor. Gitmeden konuşanların sözleri ise konforlu koltuklardan atılmış ucuz cümlelerdir” ifadelerini kullandı.

Özışık ayrıca, deprem gibi siyaset üstü bir konuda yapılan bu tür açıklamaların toplumsal vicdanı zedelediğini belirterek, “Enkazdan şehir çıkaranları küçümseyenler değil, o enkazın başında sessizce çalışanlar bu milletin hafızasında kalır” dedi.